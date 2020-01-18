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Napoli'nin Fiorentina'ya Attığı En Güzel Üç Gol
32 dakika önce
Napoli’nin Fiorentina’yla karşılaştığı Serie A maçlarında attığı en iyi golleri sizin için seçtik. İşte Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain ve Blerim Dzemaili’nin birbirinden güzel golleri..
Napoli'nin Fiorentina'yla karşılaştığı Serie A maçlarında attığı en iyi golleri sizin için seçtik. İşte Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain ve Blerim Dzemaili'nin birbirinden güzel golleri..
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19
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