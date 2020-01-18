Napoli'nin Fiorentina'ya Attığı En Güzel Üç Gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Napoli'nin Fiorentina'ya Attığı En Güzel Üç Gol - Son Dakika Spor

Napoli'nin Fiorentina'ya Attığı En Güzel Üç Gol

32 dakika önce

Napoli’nin Fiorentina’yla karşılaştığı Serie A maçlarında attığı en iyi golleri sizin için seçtik. İşte Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain ve Blerim Dzemaili’nin birbirinden güzel golleri..

Napoli'nin Fiorentina'yla karşılaştığı Serie A maçlarında attığı en iyi golleri sizin için seçtik. İşte Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain ve Blerim Dzemaili'nin birbirinden güzel golleri..

Napoli'nin Fiorentina'ya Attığı En Güzel Üç Gol

Lorenzo Insigne, İtalya Serie A, Fiorentina, Napoli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 
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