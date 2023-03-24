Nar ekşisi denerek pazarlanan narlı sosların satışına yasak getirildi - Son Dakika
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Nar ekşisi denerek pazarlanan narlı sosların satışına yasak getirildi

24.03.2023 10:50

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin yurt içinde satışı yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

SON TARİH 30 HAZİRAN 2024

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nar ekşisi denerek pazarlanan narlı sosların satışına yasak getirildi - Son Dakika
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