Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti - Son Dakika

LOS ANGELES, 12 Nisan (Xinhua) — NASA'ya göre buz içeren en büyük kuyruklu yıldız çekirdeğinin çapı yaklaşık 128 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu da onun Rhode Island eyaletinden daha büyük olduğu anlamına geliyor. Çekirdek, bilinen çoğu kuyruklu yıldızın kalbinde bulunanlardan yaklaşık 50 kat daha büyük. NASA, kuyruklu yıldızın kütlesinin, şaşırtıcı şekilde 500 trilyon ton olduğunun tahmin edildiğini ve bu kütlenin Güneş'e çok daha yakın olan tipik bir kuyruklu yıldızın kütlesinden yüz binlerce kez daha büyük olduğunu söyledi. NASA'ya göre Güneş Sistemi'nin kıyısında saatte 35.200 kilometre hızla dolaşan kuyruklu yıldız, Güneş'e asla 1,6 milyar kilometreden fazla yaklaşmayacak.