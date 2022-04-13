Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti

13.04.2022 10:20
Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti

LOS ANGELES, 12 Nisan (Xinhua) — NASA'ya göre buz içeren en büyük kuyruklu yıldız çekirdeğinin çapı yaklaşık 128 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu da onun Rhode Island eyaletinden daha büyük olduğu anlamına geliyor. Çekirdek, bilinen çoğu kuyruklu yıldızın kalbinde bulunanlardan yaklaşık 50 kat daha büyük. NASA, kuyruklu yıldızın kütlesinin, şaşırtıcı şekilde 500 trilyon ton olduğunun […]

Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti

LOS ANGELES, 12 Nisan (Xinhua) — NASA'ya göre buz içeren en büyük kuyruklu yıldız çekirdeğinin çapı yaklaşık 128 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu da onun Rhode Island eyaletinden daha büyük olduğu anlamına geliyor. Çekirdek, bilinen çoğu kuyruklu yıldızın kalbinde bulunanlardan yaklaşık 50 kat daha büyük. NASA, kuyruklu yıldızın kütlesinin, şaşırtıcı şekilde 500 trilyon ton olduğunun tahmin edildiğini ve bu kütlenin Güneş'e çok daha yakın olan tipik bir kuyruklu yıldızın kütlesinden yüz binlerce kez daha büyük olduğunu söyledi. NASA'ya göre Güneş Sistemi'nin kıyısında saatte 35.200 kilometre hızla dolaşan kuyruklu yıldız, Güneş'e asla 1,6 milyar kilometreden fazla yaklaşmayacak.

YORUMLAR
500
ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI, TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI, TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI Dün Türkiye'nin en soğuk gecesi Ankara'da yaşandı Dün Türkiye'nin en soğuk gecesi Ankara'da yaşandı

Güneş, Nisan, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:28:20. #1.12#
SON DAKİKA: Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Şimdiye Kadar Görülen En Büyük Kuyruklu Yıldız Çekirdeğini Teyit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement