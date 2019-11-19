NBA'de Mavericks, Doncic'in

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova ise deplasmanda Chicago Bulls'u 115-101 mağlup ettikleri karşılaşmayı 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Doncic, LeBron James'ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık "triple-double" yapan en genç ikinci oyuncu oldu. Söz konusu istatistiğe 20 yaş 263 günlükken ulaşan Sloven basketbolcunun önünde, 2005'te 20 yaş 100 günlükken Cleveland Cavaliers formasıyla 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asist üreten LeBron James yer aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle "triple-double"lık performans sergilediği maçta konuk ettiği Spurs'ü 117-110 yendi ve 8. galibiyetine ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'ü 117-110 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi

Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı