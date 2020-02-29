NBA'de Pelicans, Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cavaliers'ı yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Pelicans, Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cavaliers'ı yendi - Son Dakika Spor

NBA'de Pelicans, Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cavaliers'ı yendi

16 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, genç yıldızı Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yendi.

NBA'de Pelicans, Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cavaliers'ı yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, genç yıldızı Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans'ın 19 yaşındaki yıldızı Williamson, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers'ı 116-104 mağlup ettikleri mücadeleyi 24 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Williamson, NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.

Bu sezon 59. maçında 26. galibiyetini alan Batı Konferansı 9'uncusu Pelicans'ta Brandon Ingram 29, Jrue Holiday 22 sayı attı.

Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan konuk takım Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 31, Kevin Porter Jr'ın 16, Darius Garland'ın 15 sayısı, sezonun 42. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 8 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic- Minnesota Timberwolves: 136-125

Toronto Raptors- Charlotte Hornets: 96-99

Atlanta Hawks- Brooklyn Nets: 141-118

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86

Miami Heat- Dallas Mavericks: 126-118

Memphis Grizzlies- Sacramento Kings: 101-104

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-104

Phoenix Suns- Detroit Pistons: 111-113

Utah Jazz- Washington Wizards: 129-119

Los Angeles Clippers- Denver Nuggets: 132-103

Cleveland Cavaliers, New Orleans, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti
Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi

Son Dakika Haberleri
09:35 Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 10:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Pelicans, Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cavaliers'ı yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]