Ne Varsa Manavgat'ta Var" Fuarı Açıldı

Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ne Varsa Manavgat'ta Var" fuarına 65 firma katıldı. Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen fuara, MATSO, Manavgat Belediyesi, Manavgat Side
Turistik Otelciler Birliği Derneği, Kızılağaç
Turizm Yatırımcıları Derneği, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği, Titreyengöl- Sorgun
Turizm Yatırımcıları Birliği, Çolaklı
Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği, Evrenseki
Turizm İşletmeciler Birliği katkı sağladı.
Fuarın açılışında konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş
, fuarın her yıl daha da kurumsal hale geldiğini ve katılımcıların önemli katkılar sağladığını belirtti.
Manavgat'ta bir fuar ve kongre merkezine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Boztaş, ilçede fuarcılık anlamında potansiyelinin olduğunu ancak fuar ve kongre merkezinin olmadığını söyledi.
Fuarlarda katılımcılarla yaptıkları anketlerde yoğun bir şekilde alan darlığından şikayet geldiğini, fuar ve kongre merkezi yapılması konusunda talep olduğunu dile getiren Boztaş, "Fuar için 5 bin metrekare kapalı alan ihtiyacımız var. Dolayısıyla bölgede böyle kapalı bir alanda yok. Fuarlarımızı ulaşımı, alt yapısı, yerin tertip düzeni açısından Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapıyoruz. Manavgat'ta fuar ve kongre merkezine ihtiyacımızı var." dedi.
Konuşmalardan sonra katılımcılar, fuar alanını gezdi. Fuar, 12 Ocak'a kadar açık kalacak.