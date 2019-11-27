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Nemrut Dağı'na ilk kar düştü

6 saat önce

Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.

Nemrut Dağı'na ilk kar düştü, System.String[]

Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.


UNESCO Kültür Mirası Listesinde bulunan Nemrut Dağı beyaza büründü. Kommagene Uygarlığına ait devasa heykellerin bulunduğu zirvede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü.


Kartpostallık güzel görüntülerin çıktığı Nemrut Dağında kar yağışı ile birlikte yoğun sis hakim oldu. Kurak geçen sonbaharın son günlerinde yağan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü öğrenildi.


Zirvede bulunan görevliler kar yağışı nedeniyle aşağı indi. - ADIYAMAN

Nemrut Dağı, Nemrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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