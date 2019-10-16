Son Dakika Haberleri: Netflix, Elif Shafak'ın "Aşk" adlı kitabının haklarını aldı
Son Dakika Güncel Netflix, Elif Shafak'ın 'Aşk' adlı kitabının haklarını aldı

Netflix, Elif Shafak'ın "Aşk" adlı kitabının haklarını aldı

1 saat önce

Netflix bugün Almanya'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan The Frankfurter Buchmesse'te, Man Booker ödül adayı, eleştirmenler tarafından övgüyle bahsedilen başarılı yazar Elif Shafak'ın "Aşk" adlı kitabının haklarını aldığını duyurdu.

Netflix, Elif Shafak'ın

Önümüzdeki dönem için bu kitaptan yola çıkılarak çekilecek orijinal dizinin prodüksiyon ve zamanlama detayları henüz belirlenmedi.

Shafak'ın son kitabı Man Booker ödüllerinde kısa listeye kaldı. Netflix ile olan anlaşma Curtos Brown Group'tan Luke Speed tarafından komisyonlanmıştır.

Elif Shafak imzalı "Aşk" kitabı 2011'de yayımlanması üzerine sadece Türkiye'de 850.000'den fazla kopya satış rakamına ulaşmasının ardından 37 dile çevrildi. Bu bağlamda, The Royal Society of Literature üyesi olan Shafak, çağdaş edebiyatın en ünlü isimleri arasında yerini aldı. Bu kitapta okur hikaye içinde hikaye keşfederek Shafak'ın derin hayal dünyasına bir adım atıyor. Yedi yüzyıla yayılan ve tamamen iki farklı kültür üzerinden birbirine ayna tutan bu iki paralel hikayede okur 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sufizm ve evrensel düzeyde bir aşk arama üzerine derin bir keşfe çıkıyor.

Kitap Hakkında: "Her gerçek aşk ve arkadaşlık beklenmedik bir değişimi de beraberinde getirir. Eğer birisini sevdikten önce veya sonra aynı insan olarak kalıyorsak, aslında yeterince sevmemişiz demektir..." Ella Rubinstein iyi bir mahallede kocası ve üç genç çocuğu ile birlikte güzel bir evde yaşamaktadır. Kendinden emin ve başarılı hissetmesi için gereken herşey varmış gibi görünür. Ancak eksik olan bir şey vardır, ne kendisine ne de başkalarına açıklayamadığı bir şey.. Ella'nın hayatının tam da göbeğinde bir boşluk vardır - aşkla dolacak olan bir boşluk. Ella, neredeyse tesadüf eseri 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, onun yoldaşı Şems-i Tebrîzî, aşkın ve hayatın 40 kuralı hakkında bir el yazısı okumaya başlar, ve ruhunda derin bir arzu hisseder, bu arzu onu neticede bu gizemli yazarı daha da yakından tanımak üzerine bir yolculuğa çıkartır. Bu hikaye ruhsal felsefe, bilgelik ve şiir sanatının iç içe geçmesinden oluşan bir yolculuktur, Ella ile birlikte okurları arkadaşlığın, özgürlüğün, inancın ve aşkın kalp kırıklıklarıyla birlikte keşfedildiği gizemli bir dünyaya götürüyor....

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
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