Nevruz Köyü Muhtarı Boyuneğmez'in Acı Günü
3 saat önce
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez'in babası Özal Boyuneğmez hayatını kaybetti.
Çanakkale
'nin Yenice
ilçesine bağlı Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez'in babası Özal Boyuneğmez hayatını kaybetti. MHP
Yenice eski ilçe başkanı ve Nevruz köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez'in babası Özal Boyuneğmez'in naşı Yenice Merkez
Camine getirildi. Öğle namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Yenice Kaymakamı Ahmet Başer
, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar
, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör
, MHP Yenice İlçe Başkanı Yener Korkmaz, Yenice İl Genel Meclis Üyeleri, köy muhtarları ve sevenleri katıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:10 Kaynak: İHA
Eski AK Partili Yeni CHP'li Şener, Kürsüde Tam 66 Defa "Ben" Dedi
Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti
Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü