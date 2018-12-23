Son Dakika Haberleri: Nevruz Köyü Muhtarı Boyuneğmez'in Acı Günü

Nevruz Köyü Muhtarı Boyuneğmez'in Acı Günü

3 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez'in babası Özal Boyuneğmez hayatını kaybetti.

Nevruz Köyü Muhtarı Boyuneğmez'in Acı Günü, System.String[]
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez'in babası Özal Boyuneğmez hayatını kaybetti.

MHP Yenice eski ilçe başkanı ve Nevruz köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez'in babası Özal Boyuneğmez'in naşı Yenice Merkez Camine getirildi. Öğle namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör, MHP Yenice İlçe Başkanı Yener Korkmaz, Yenice İl Genel Meclis Üyeleri, köy muhtarları ve sevenleri katıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:10 Kaynak: İHA

Merkez, MHP, Çanakkale, Yenice, Güncel
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