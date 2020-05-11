Nevşehir'de çeşitli suçlardan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 2 şüpheli ve hakkında arama kararı bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen bir hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, kimlik ve adreslerini tespit ettiği 2 şüpheliyi ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Avanos ilçesinde ise aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama yapan polis, adli makamlarca hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl hapis cezası verilmiş olan M.B'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.