Nevşehir'de karantinada olması gereken kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de karantinada olması gereken kişi yakalandı
20.11.2020 14:23
Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde farklı noktalarda oluşturulan denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yaptı.
Acıgöl ilçesindeki uygulama noktasında HES sorgulaması yapan ekipler, N.Ö'nün karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Haber verilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerine teslim edilen N.Ö, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.
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