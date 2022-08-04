ABD'de, evinde öldürülen siyahi Breonna Taylor olayında 4 polise dava - Son Dakika
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ABD'de, evinde öldürülen siyahi Breonna Taylor olayında 4 polise dava

04.08.2022 22:01
ABD'de, evinde öldürülen siyahi Breonna Taylor olayında 4 polise dava

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Kentucky eyaletinde 2 yıl önce evine düzenlenen baskında polis kurşunları ile ölen siyahi Amerikalı Breonna Taylor olayında, 3'ü daha önce beraat eden 4 polis hakkında federal suçlamalardan tekrar dava açıldığını bildirdi.

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Kentucky eyaletinde 2 yıl önce evine düzenlenen baskında polis kurşunları ile ölen siyahi Amerikalı Breonna Taylor olayında, 3'ü daha önce beraat eden 4 polis hakkında federal suçlamalardan tekrar dava açıldığını bildirdi.

Garland, düzenlediği basın toplantısında, Taylor'un ölümüne karışan Kelly Goodlett, Joshua Jaynes, Brett Hankison ile Kyle Meany adlı polislerin "aşırı güç kullanma, arama iznindeki bilgileri tahrif etmek ve yalan söyleyerek olayın üstünü örtbas etmeye çalışmaktan ötürü" yargılanacaklarını belirtti.

İlgili polis memurlarının, Taylor'un anayasal haklarını ihlal ederek ölümüne sebep olduğunu aktaran Garland, arama emrini tahrif eden Goodlett ve Jaynes'in olaydan sonra bir garajda bir araya gelerek koşullar hakkında yetkililere yalan söylemek için komplo kurduklarını ifade etti.

Garland, eski polis memuru Hankison'un da baskın sırasında kasıtlı olarak anayasaya aykırı güç kullanmakla suçlandığını vurgulayarak Louisville polis amiri Meany'inin de Hankison'ın soruşturması sırasında FBI'ya yalan söylemekten yargılanacağı bilgisini paylaştı.

ABD Adalet Bakanı Garland, "Breonna Taylor, hala hayatta olabilirdi. Sevdiklerinin hissettiği kederi paylaşıyoruz ama tam olarak hayal edemeyiz." dedi.

Olay

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart 2020'de polisin evine yaptığı uyuşturucu baskınında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine yönelik tartışmaları tekrar gündeme getirmiş, başta Louisville'de olmak üzere değişik şehirlerde protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle Haziran 2020'de polis departmanınca kovulmuştu.

23 Eylül 2020'de Kentucky büyük jürisi, Taylor'un öldürülmesi olayıyla ilgili davada, Hankison'ın baskın sırasında komşu daireye ateş edip çevredekileri "tehlikeye atma" suçundan yargılanmasına karar vermiş, olaya karışan diğer 2 polisin de yargılanmasına gerek olmadığına karar vermişti.

Eyalet tarafından devam eden davada, yargılanan tek polis memuru olan Hankison da 4 Mart'ta komşu daireye ateş edip genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlamasından beraat etmişti.

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Kaynak: AA

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