ABD'nin California eyaletinde Yerli Amerikan Günü "ücretli tatil" ilan edildi - Son Dakika
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ABD'nin California eyaletinde Yerli Amerikan Günü "ücretli tatil" ilan edildi

23.09.2022 23:54
ABD'nin California eyaletinde Yerli Amerikan Günü "ücretli tatil" ilan edildi

NEW ABD'nin California eyaletinde her yıl kutlanan Yerli Amerikan Günü, ilk defa ücretli tatil ilan edilirken bir grup Kızılderili bu kararı yerli müzik ve danslarıyla kutladı.

NEW ABD'nin California eyaletinde her yıl kutlanan Yerli Amerikan Günü, ilk defa ücretli tatil ilan edilirken bir grup Kızılderili bu kararı yerli müzik ve danslarıyla kutladı.

Kızılderili asıllı Eyalet Meclis Üyesi James Ramos, yaptığı basın açıklamasında, California mahkemelerinin ilk defa Yerli Amerikan Günü'nde tatil kararı aldığını ve tüm mahkeme çalışanlarının izin kullanmalarına rağmen ücretlerinin ödeneceğini belirtti.

Bu kararın, eyaletin Kızılderili kültürünü kutlamak adına bir araya gelmesi için fırsat oluşturacağını söyleyen Ramos, "Bugün hala burada varlık gösterebilmemiz için atalarımızın ortaya koyduğu direnci de unutmayalım." diye konuştu.

Eyaletin ilk yerli meclis üyesi olan ve bu kararın çıkması için 24 yıllık bir çaba ortaya koyan Ramos, Twitter paylaşımında da "Mahkeme çalışanları için ilk kez ücretli Yerli Amerikan Günü'nü kutlamaktan gurur duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Ramos'un basın açıklamasının ardından bir grup Californialı yerli, sevincini müzik ve dans performansı sergileyerek gösterdi.

Serrano/Cahuilla kabilesinin mensubu olarak California Eyalet Meclisine seçilen ilk Kızılderili üye Ramos, Amerikan yerlileri için adanan günün ücretli izne dönüşmesi için 1998'den bu yana mücadele ediyordu.

California ve Nevada'da her yıl eylülün dördüncü cuması kutlanan Yerli Amerikan Günü için, Güney Dakota, Wisconsin, Washington ve Tennessee gibi eyaletlerde ise yılın farklı günlerinde program ve kutlamalar düzenleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin California eyaletinde Yerli Amerikan Günü 'ücretli tatil' ilan edildi - Son Dakika

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