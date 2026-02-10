New York'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

New York'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı

Haberin Videosunu İzleyin
New York\'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı
10.02.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
New York\'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı
Haber Videosu

Belediye Başkanı, ocaktan beri aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent genelinde ocak ayının sonlarından itibaren etkili olan aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle hafta sonu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

CAN KAYBI SAYISI 18'E ULAŞTI

Mamdani, ocak ayının sonlarından itibaren hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"KAYBEDİLEN HER HAYAT BİR TRAJEDİDİR"

19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiğini kaydeden Mamdani, "Kaybedilen her hayat bir trajedidir" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, New York, Güvenlik, evsiz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş
Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:36:55. #.0.5#
SON DAKİKA: New York'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.