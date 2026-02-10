New York\'ta Aşırı Soğuk 18 Can Aldı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kent genelinde ocak ayının sonlarından itibaren etkili olan aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle hafta sonu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

CAN KAYBI SAYISI 18'E ULAŞTI

Mamdani, ocak ayının sonlarından itibaren hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğuk nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"KAYBEDİLEN HER HAYAT BİR TRAJEDİDİR"

19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiğini kaydeden Mamdani, "Kaybedilen her hayat bir trajedidir" dedi.