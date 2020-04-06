Son Dakika › Güncel › Niğde'de 1 belde daha karantina altına alıntı - Son Dakika
Niğde'de 1 belde daha karantina altına alıntı
6 saat önce
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Son belde ile Niğde'de toplamda 1 köy 2 belde karantina altına alınmış oldu.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy Beldesi 06.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur" denildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Korona virüse karşı tütsü yaktılar Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak