Niğde'de Kayıp Ali Andaç'ın Cesedi Bulundu

24.12.2025 18:55
Niğde'de bulunan cesedin, kayıp başvurusu yapılan Ali Andaç'a ait olduğu belirlendi.

Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde saat 14.30 sıralarında Niğde merkez Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine emniyet ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiğleri olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, kısmen yanmış vücutta yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları sonucunda cansız bedenin, 24 Aralık 2025 günü saat 01.00 sıralarında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç'a olduğu tespit edildi. Andaç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

