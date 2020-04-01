Niğde'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Valilik toplantı salonundaki programda, koronavirüsle mücadelede alınan tedbir ve önlemler kadar vatandaşların da hassasiyetinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletin gerekli tüm önlemleri aldığına dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşlarımızın alınan bu önlemlere harfiyen uyması ve mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları hayati önem taşımaktadır. Ülke genelinde Niğde, şuanda iyi durumda ve inşallah bu şekilde devam ettiririz. Tabi ki bunun için vatandaşlarımız, sosyal izolasyonlarını tam olarak sağlamak zorundadırlar. Herkesin evde kalmaya özen göstermesi gerekir. Aile, akraba ve komşu ziyaretleri dahil, her türlü sosyal irtibattan kaçınmak gerekmektedir." ifadelerini kulandı.

Toplantıda alınan kararlara göre, kente girişlerinde yapılan kontrollerde mazeretsiz gelenler sorgulanacak ve 14 gün ev izolasyonunda kalmaları için muhtarlar tarafından taahhütname alınacak.

Yurtlarda ve evde izolasyon kararına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği para cezası uygulanacak ve karantinaya alınacak. Pozitif vakanın çıktığı yerlerde kontroller sıkılaştırılacak, gerekirse karantina uygulanacak.

İlde kurulan semt pazarı sayısı artırılarak her gün iki farklı mahallede iki pazar kurulacak ve pazar yeri esnafının listesi belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanlığınca verilerek kontrolleri yapılacak.

Banka ve market gibi topluma açık yerlerin giriş ve çıkışlarında maske ve dezenfektan bulundurulacak ve mekanın büyüklüğüne göre müşteri kabul edilecek.

Toplantıya Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.