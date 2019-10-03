Niğde'de Tarım Fuarı kapılarını açıyor

Niğde 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 23-27 Ekim'de düzenlenecek.



Atlas Fuarcılık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle açılacak fuarda, tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ziyaretçilere tanıtılacak.

Fuara ilişkin ilgili kuruluşlar kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, yeni üretim metotlarının öğrenilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yeni üretim metotlarının öğrenilmesi ve tanıtılması amacıyla da fuarlar düzenlendiğini belirten Kılınç, "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın kapılarını açmasıyla birlikte Niğdeli çiftçiler ve diğer ziyaretçilerin yeni üretim teknikleri ve teknolojileriyle buluşmaları, tanışmaları sağlanacak. Diğer taraftan sektör temsilcilerinde ürünlerini sergileme imkanı bulacak." dedi.

Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına Niğde Tarım İl Müdürü Asım Baş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve fuarın organizatörlüğünü üstlenen ilgililer katıldı.