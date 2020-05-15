Niğde'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubesi ekiplerinin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde yaptığı ortak çalışmada Ü.A. ve F.P. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 121 mermi, satışa hazır 152 gram metamfetamin, bir miktar esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.P, tutuklandı, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.