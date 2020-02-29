Niğdeliler İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Niğdeliler İdlib şehitleri için yürüdü

17 dakika önce

Niğdeli gençler, İdlib'de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Niğdeliler İdlib şehitleri için yürüdü, System.String[]

Niğdeli gençler, İdlib'de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.


Sosyal medyada örgütlenen bir grup genç, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 34 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Ömer Halisdemir Meydanı'nda geçler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla derbent kavşağına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Gençlerle birlikte yürüyüşe katılan Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, "İdlib'de yaşanan hain saldırıda vermiş olduğumuz şehitlerimiz için Niğde'de duyarlılık gösteren gençlerimiz şehitlerimiz için yürüyüş yaptılar. Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganlarıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ben bu konuda emeği geçem tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Allah vatanımıza milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi. - NİĞDE

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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