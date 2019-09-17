Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret
1 saat önce
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.
Kulüp başkanları, 2. ve 3. Lig takımlarına verdiği destekten dolayı Nihat Özdemir'e plaket takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:55
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