Son Dakika Haberleri: Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret
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Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret

1 saat önce

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.


Kulüp başkanları, 2. ve 3. Lig takımlarına verdiği destekten dolayı Nihat Özdemir'e plaket takdim etti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:55 
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