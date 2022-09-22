Nijerya'da akademisyenlerin grevi, mahkeme kararına rağmen sürecek

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenler, mahkemenin işe geri dönülmesi kararına rağmen grevi sürdüreceğini bildirdi.

Üniversite Akademisyenleri Sendikasının (ASUU) avukatı Femi Falana, yaptığı açıklamada, akademisyenlerin greve devam edeceğini belirtti.

Akademisyenlerin adına temyiz başvurusunda bulunduğunu aktaran Falana, ASUU üyelerine sakin olmaları çağrısında bulundu.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, hükümet ile ASUU arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle 12 Eylül'de grevi mahkemeye taşımıştı.

Nijerya Ulusal İş Mahkemesi, dün, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına ve işe geri dönmelerine hükmetmişti.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta, 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı. Akademisyenlerin grevi devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi talimatı vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Üniversite öğrencileri, 19 Eylül'de Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Havalimanı'na giden yolu kapatarak düzenlediği protesto nedeniyle havalimanında çoğu seferler ertelenmişti.