Nilperi Şahinkaya: Benim için evde tatil

"Plansız bir güne uyanmakta zorlandığım için kendime bir 'ev rutini' oturttum. Kitap ve dergi okumak, yazmak, meditasyon yapmak ve hayal kurmak gibi uzun zamandır ertelediğim ne varsa yapıyorum. Bu süreci bir nevi 'evde tatil' gibi değerlendiriyorum."