Nilperi Şahinkaya: Benim için evde tatil
6 saat önce
"Plansız bir güne uyanmakta zorlandığım için kendime bir 'ev rutini' oturttum. Kitap ve dergi okumak, yazmak, meditasyon yapmak ve hayal kurmak gibi uzun zamandır ertelediğim ne varsa yapıyorum.
"Plansız bir güne uyanmakta zorlandığım için kendime bir 'ev rutini' oturttum. Kitap ve dergi okumak, yazmak, meditasyon yapmak ve hayal kurmak gibi uzun zamandır ertelediğim ne varsa yapıyorum. Bu süreci bir nevi 'evde tatil' gibi değerlendiriyorum."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:27
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