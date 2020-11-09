Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi "Çiftçi Evi" olacak - Son Dakika

Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi "Çiftçi Evi" olacak

09.11.2020 09:32
Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi

Nilüfer Belediyesi'nin ilçedeki tarımsal arazilerin potansiyelini belirlemek, çiftçi ve üreticilerin toprakla yeniden barışmasını sağlamak adına kurulan Nilüfer Çiftçi Evi faaliyetlerine başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin ilçedeki tarımsal arazilerin potansiyelini belirlemek, çiftçi ve üreticilerin toprakla yeniden barışmasını sağlamak adına kurulan Nilüfer Çiftçi Evi faaliyetlerine başladı. Pandemi döneminde balkonlarını seraya çeviren Nilüferlilerin fide ve tohum organizasyonları ve eğitimleri de Çiftçi Evi'nde yapılacak

Nilüfer'de kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırıp üretime teşvik etmek, hem de kent insanında tarım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, kente bu alandaki çalışmaların merkezi olacak bir Çiftçi Evi kazandırdı.

Akçalar hizmet binasını yeniden düzenleyerek Çiftçi Evi'ne dönüştüren Nilüfer Belediyesi, bu mekanda çiftçilere ve özellikle de kırsaldaki kadınlara ve kadın derneklerine yönelik eğitim çalışmaları organize etmeye başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu'nu da bu binaya taşıyan Nilüfer Belediyesi, Nilüferli çiftçilerin buluşma mekanı olacak Çiftçi Evi'nde, kırsal alana yönelik projeler geliştirerek, ürün çeşitliliği ve verimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Belediyenin kırsal ile temas noktası niteliğindeki Çiftçi Evi'nde, tarımsal faaliyet sezonlarının ihtiyaçlarına göre seminer, video gösterimi ve üreticileri ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmek üzere çeşitli eğitim çalışmaları yapılacak.

Çiftçi Evi'nin Nilüferli çiftçiler için tarımla ilgili her konuda başvurup danışabilecekleri bir merkez olduğunu belirten Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, "Şu anda çiftçi evimiz çiftçilerimizin sadece sahadaki tarım alanlarındaki uygulamalarını değil eğitimleri ile ilgili faaliyetleri de yürütecek. Kadın derneklerimizin bu alanda etkin bir şekilde yer almasını istiyoruz. Kadın derneklerinin gerek eğitimlerle üretim kapasitesinin arttırılması gerekse de ürettikleri ürünlerin doğru bir şekilde kent insanı ile buluşturulması için yine bu alanda bu mekanda faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Hem Nilüfer'e hem Bursa'ya tarım alanındaki araziyle tarımsal ürünle kenti ve kent insanını buluşturan cazibe merkezi bir çekim merkezi olacak. Çiftçi evimiz faaliyetlerine başladı. Bu noktadan çalışmalarımızı doğru bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

"Çiftçi Evi üreten Nilüfer programının merkezi olacak"

Korona sürecinin başında Nilüfer'de süreci tahmin ederek 200 bin sebze fidanı dağıttıklarını belirten Çınar, "Bu dönemde çok ta evlerinden dışarıya çıkmayan vatandaşlarımız, her bir balkonu mini bostana çevirdi. Gerçekten sonuçlarını da gördüğümüz güzel sebzeler elde ettiler. Onların fotoğraflarını çekip bize de gönderdiler. Nilüfer'de pandemi sürecinde Nilüferliler balkonlarında ciddi anlamda sebze yetiştirdiler. Bundan sonraki dönemde de bu faaliyetimizi yürütmemiz için bizleri zorluyorlar açıkçası. Bizim Ciftçi Evimiz bir yerde de hem kırsal alandaki çiftçilerimizi desteklerken bu anlamda kadın örgütlerini desteklerken bir taraftan da üreten Nilüfer programının merkezi olacak. Üreten bir belediye olmak istiyoruz. Konaklı'da bu iş ile ilgili bir üs oluşturuyoruz" diye konuştu - BURSA

Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi Çiftçi Evi olacak
Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi Çiftçi Evi olacak
Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi Çiftçi Evi olacak
Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi Çiftçi Evi olacak
Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi Çiftçi Evi olacak

nilüfer belediyesi, Çiftçi, Tarım, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nilüferde tarımsal faaliyetlerin merkezi 'Çiftçi Evi' olacak - Son Dakika Ekonomi


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