Nizip Caddesi 5 Gün Boyunca Trafiğe Kapanacak
55 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yol çalışması nedeniyle Nizip caddesinin 5 gün trafiğe kapalı olacağını duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamada, yol çalışması nedeniyle Nizip
caddesinin 5 gün trafiğe kapalı olacağını duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Nizip Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapılacağını belirtildi.
Açıklamada, sürücülerden yolun kapalı olacağı 17-21 Şubat tarihleri arasında Nizip Caddesi'ni kullanan araç sürücülerinin (Fuar Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arası) Maarif Kavşağı ve Valilik istikametinden gelip Mezarlık Kavşağı'na gitmek isteyenlerin karşı ve sağdan Derekenarı Sokağı; Ali Fuat Cebesoy
Bulvarı ve Gazi Muhtarpaşa Bulvarı istikametinden gelenleri ise Çetinkaya
Kavşağı'ndan sol ve karşıdan D-400 karayolunu kullanmaları istendi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:45 Kaynak: İHA
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