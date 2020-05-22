Nizip Devlet Hastanesinden açıklama - Son Dakika

Nizip Devlet Hastanesi yönetimi, Nizip Devlet Hastanesinin karantinaya alındığı yönündeki bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Hastanenin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başhekim Mehmet Ali Yılmaz, Nizip Devlet Hastanesinin koronavirüsün yayılması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdığını ve aksatmadan devam ettirdiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında haber olarak çıkan Nizip Devlet Hastanemizin karantinaya alındığı, çok sayıda hekim, hemşire ve sağlık çalışanımızın Kovid 19 pozitif olduğu ve karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Salgının ülkemizde yayılmaya başladığı tarihten itibaren hastane çalışanlarımızdan yalnızca 1 personelimiz Kovid 19 pozitif çıkmıştır. Personelimiz takip ve tedavi altındadır. Salgının yayılmasını önlemek amacı ile tüm hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımına önem vermelerini ve evlerinde kalmalarını öneriyoruz."