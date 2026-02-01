Noa Lang'dan Juventus'a Mesaj - Son Dakika
Spor

Noa Lang'dan Juventus'a Mesaj

Noa Lang\'dan Juventus\'a Mesaj
01.02.2026 23:42
Galatasaraylı Noa Lang, Juventus'u eleyeceklerine inandığını açıkladı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacakları İtalyan temsilcisi Juventus'u eleyeceklerine inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftsında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi Noa Lang, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma katıldığı günden beri sadece bir tane antrenmana çıkabildiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Takıma daha alışıyorum, adapte oluyorum. İlerde daha fit olacağım. Şu anda yorgundum, ayak bileğimde küçük bir sakatlık yaşadım. Çok daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü"

Çocukluk döneminde Türkiye'de yaşadığını sözlerine ekleyen Lang, "Galatasaray'ı biliyorum. Daha önceden İstanbul'da yaşadım. Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray gibi bir takım sizi istediğinde onur duyarsınız. 2-3 hafta önce de kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki maçları dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Takım içinde büyük oyuncularımız var"

Takımdaki kanat rotasyonu ile ilgili soruyu cevaplayan Hollandalı oyuncu, "Yarışma iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda da olması gereken bu. Takım içinde büyük oyuncularımız var. Ben de umuyorum ki o büyük oyunculardan biri olacağım" dedi.

"Juventus'u eleyeceğimizi düşünüyorum"

Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynayacakları Juventus maçı hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Juventus çok güçlü bir takım. Daha önce Napoli'yle onlara karşı mücadele etmiştim ve kazanmıştık. Geçen sene de PSV ile Avrupa'da onlara karşı kazanmış ve elemiştik. Galatasaray ile de eleriz diye düşünüyorum. Sahanın atmosferi bugün de çok iyiydi ama Juventus'a karşı daha da iyi olacağına eminim. Dört gözle bekliyorum." - İSTANBUL

Son Dakika Spor Noa Lang'dan Juventus'a Mesaj - Son Dakika

SON DAKİKA: Noa Lang'dan Juventus'a Mesaj - Son Dakika
