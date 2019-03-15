Son Dakika Haberleri: Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı

Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı

1 saat önce

Norveç Adalet Bakanı Tor Mikkel Wara'nın hayat arkadaşı Laila Bertheussen, ortak kullandıkları otomobili kundaklayarak "suç uydurduğu" gerekçesiyle tutuklandı.

Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı, System.String[]
Norveç Adalet Bakanı Tor Mikkel Wara'nın hayat arkadaşı Laila Bertheussen, ortak kullandıkları otomobili kundaklayarak "suç uydurduğu" gerekçesiyle tutuklandı.


Norveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de hükümet üyelerinin olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını, bunun, Bakan Wara ve ailesi için bir trajedi olduğunu söyledi.

Norveç Maliye ve Ekonomi Bakanı Siv Jensen ise herkesin şokta olduğunu belirterek polisin olayı kısa sürede çözmesini diledi.

Davaya bakan Oslo Bölge Mahkemesi, Bakan Wara'nın evinde arama yapılmasına karar verdi.

Wara'nın, soruşturma bitene kadar izine ayrıldığı belirtildi.

Son altı ay içerisinde ailenin aracı 5 kez kundaklanmış, bir kez evlerinin duvarına gamalı haç çizilmişti.

Saldırılar kamuoyunda büyük tepki çekmiş; aşırı sağcı çevreler, sığınmacıları ve göçmenleri hedef göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:11 Kaynak: AA

Adalet Bakanı, Norveç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç! Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor

Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi 5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediğini Anlattığı Video Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 03:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Norveç Adalet Bakanı'nın Hayat Arkadaşı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]