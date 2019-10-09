Nostaljik okul servisi

İzmir'de Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı okul servisi, öğrencileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. İsimlerini dahi bilmedikleri sanatçıları servis aracındaki ortam sayesinde tanıyan çocuklar, eski şarkılar eşliğinde de keyifli bir yolculuk yapıyor.



İzmir'de yaşayan Mertcan Turan, Yeşilçam tutkusunu kullandığı okul servisi aracına taşıdı. Çocukluğundan bu yana Yeşilçam filmleri izleyen Turan, okul servisini ünlü oyuncuların fotoğrafları ile donattı. Eski Türk filmleri hakkında fikri olmayan öğrenciler ilk başta şaşkınlık yaşasa da yavaş yavaş Yeşilçam yıldızlarını da tanımaya başladı. En sevdikleri oyuncunun Kemal Sunal olduğunu belirten öğrenciler, serviste çalan eski şarkılar eşliğinde adeta zamanda yolculuk ediyor.



"Yeşilçam aşığıyım"



Aile şirketi olarak pek çok okul servisi çalıştırdıklarını, Yeşilçam tadındaki servisi ise kendisinin kullandığını söyleyen Mertcan Turan, "Çocukluğumdan beri Yeşilçam aşığıyım. Kemal Sunal filmleri ile büyüdüm. Her sabah kahvaltı yaparken Kemal Sunal filmleri izlerim. Servisi de bu şekilde dizayn etmek istedim. Bu dönemin çocuklarına o dönemleri tanıtmak istedim. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Filiz Akın gibi başrol oyuncularının fotoğraflarını servise astım. Çocukların kaliteli oyuncuları tanımalarını istiyorum. Ne zorluklarla filmler çekildiğini bilsinler istiyorum. Bu fotoğrafları müzikle de destekliyorum. Bir yandan Yeşilçam'da yer alan müzikleri açıyoruz. Çocuklar en çok 'Param yok pulum yok' şarkısını seviyor" dedi.



"Rekabet oluyor"



Servisin sadece öğrenciler için değil, yetişkinler için de hizmet verdiğini dile getiren Turan, "Yetişkinler eski müziklerle yolculuğu daha çok seviyor. Hatta rekabet bile oluyor. Bizim servis için 'önce bize gelsin' diyorlar. İnsanlar geçmişe dönüyor. Bu fotoğrafları görüp müzikleri dinleyince zamanında anne ve babasıyla gittiği filmler aklına geliyor ya da eşiyle sevgili oldukları dönemde gittikleri filmler akıllarına geliyor ve servisten teşekkür ederek iniyorlar. Bu durum benim de hoşuma gidiyor. Güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.



"Eve gidip ailelerine soruyorlar"



Çocukların genelde en çok Kemal Sunal ve Adile Naşit gibi isimleri bildiğini, Hulusi Kentmen'i de bıyıklarından tanıdıklarını belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğerlerini de sorarak öğreniyorlar. Eve gidip ailelerine soruyorlar. Veliler de bizi arayıp 'sizin arabanızda Filiz Akın'ın fotoğrafı mı var?' diye soruyor."



Turan, servis aracında televizyon kurarak Yeşilçam filmlerinden kesitler yayınlamayı düşündüğünü ifade etti.



"Biz bu işi severek yapıyoruz"



İşini severek yaptığını kaydeden Turan, "Bir işi yapıyorsan severek yapacaksın. Biz bu işi severek yapıyoruz. Güvenli taşımacılık, ilk önemli kural. İkincisi konfor, üçüncüsü de eğlence. Kuru kuru herkes getirir götürür. Farkınızın olmasını istiyorsanız eğlenceli hale getirmelisiniz. Çocuklar okulda yoğun bir tempodalar. Evde de ödevlerini yapıyorlar. Eğlenebilecekleri alan servis. Biz de bunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. - İZMİR