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Numan Kurtulmuş Esenler'de düzenlenen iftar programında konuştu

22 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler'de düzenlenen iftar programında katıldı.

Numan Kurtulmuş Esenler'de düzenlenen iftar programında konuştu, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler'de düzenlenen iftar programında katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Ramazan millet ve ümmet olma bilincini yeniden kuşandığımız önemli manevi bir iklimdir" dedi.
Esenler Belediyesi, yeryüzünün renklerini aynı iftar sofrasında buluşturdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla 10 bin Esenlerli dünyanın 50 ülkesinden gelen misafirlerle birlikte iftar yaptı.
Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan "Yeryüzü Kardeşlik Sofrası"nda, dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli yöresel lezzetler de yer alarak, yeryüzü kardeşliği pekişti. Esenlerliler'in de evlerinde yapıp getirdikleri yemekler ise, Ramazan'ın paylaşım ruhunu ortaya koydu. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda kişi katıldı.

"RAMAZAN MÜSLÜMAN ÜMMETİN ORTAK DERTLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ VE TARİHİ BİR FIRSATTIR"
Yaptığı kürsü konuşmasında Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik ayı olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, "Burası muazzam bir coşkunun, kardeşliğin, dayanışmanın ve gerçekten güzel bir havanın olduğu iftar sofrası. Burası Yeryüzü Sofrası. Bu anlamda bu sofranın içerisinde bulunmak hepimiz için bir sevinç ve onur vesilesi. İnşallah Ramazan Ayı yaptığımız ibadetler, tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualarla birlikte tam manasıyla gönül gözü uyanıklığıyla Ramazan'dan istifade etmiş olanlardan olalım. Ramazan sadece şahsi olarak kendimizi terbiye etmek, nefsimizi terbiye etmek değil aynı zamanda her birimiz açısından şuurlarımızı arttırmak bakımından vesile olsun. Ramazan bir millet olma bilincini, bir ümmet olma bilincini yeniden kuşandığımız önemli manevi bir iklimdir. Burada da aramızda farklı milletlerden renkleri ve dilleri farklı olan kardeşlerimiz var. Ramazan bize yoksulun, kimsesizin, mağdurun hakkını veren bir imkan olduğu gibi, aynı zamanda 1 milyar 700 milyon Müslüman ümmetin ortak dertlerini de yeniden değerlendirmek ve daha da ileriye gitmek için önemli ve tarihi bir fırsattır. Ramazan'ın içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi hürmetine İslam ümmetinin ve aziz milletimizin halini çok daha iyi bir yere götürsün" dedi.

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ SINIR TANIMAZ"
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, "Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşırken aynı zamanda 48 ülkeden 100'e yakın kardeşlerimizle beraber kardeşliğimizin sınır tanımadığını, bizim kardeşliğimizin coğrafi bir pergelle çizilecek sınırlarla değil, gönül coğrafyamızın gönül sınırlarımızın ne kadar büyük olduğunu gösterdiğimiz Ramazan'ın son 10 günlük diliminde bizi bir araya getiren Rabbimize hamdolsun" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:00 Kaynak: DHA
AK Parti, Esenler, Numan Kurtulmuş, Güncel
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