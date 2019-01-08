Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Nurdağı'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

9 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Nurdağı'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Gaziantep yolu Akyokuş mevkii kar nedeniyle buz tuttu.  Kar yağışına yolda yakalananlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve yolcular araçları iterek ilerlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: DHA

Gaziantep, Nurdağı, Kar, Güncel
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