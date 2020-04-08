Nurgül Yeşilçay'dan komik maske - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'dan komik maske - Son Dakika Magazin

Nurgül Yeşilçay'dan komik maske

6 saat önce

Binlerce beğeni alan oyuncu, "Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum.

Nurgül Yeşilçay'dan komik maske, System.String[]

Binlerce beğeni alan oyuncu, "Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum. Sinemada film izlemeyi özledim. Bu vesileyle tekrar hatırladım, film sinemada izlenirmiş" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04 

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