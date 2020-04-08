Nurgül Yeşilçay'dan komik maske
6 saat önce
Binlerce beğeni alan oyuncu, "Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum.
Binlerce beğeni alan oyuncu, "Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum. Sinemada film izlemeyi özledim. Bu vesileyle tekrar hatırladım, film sinemada izlenirmiş" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04
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