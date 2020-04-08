Nurgül Yeşilçay'dan komik maske

Binlerce beğeni alan oyuncu, "Küçük bir kahve molası pozu. Evde kal, film izle falan... Tamam da çerez filmler dışında izlediğim hiçbir şeyden keyif almıyorum. Sinemada film izlemeyi özledim. Bu vesileyle tekrar hatırladım, film sinemada izlenirmiş" dedi.