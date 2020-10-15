Nurgül Yeşilçay: Safiye'yi onlardan önce yaptık
15.10.2020 01:00
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Etiler'deki da Mario adlı mekanda görüntülendi. Yeşilçay, yeni projesi hakkında polemik yaratacak bir açıklamada bulundu
Mekan çıkışında keyifli olduğu görülen çiften Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı'nın yeni dijiital platformu Exxen'de yayınlanacak bir dizi çektiklerini söyledi. Oyuncu, "Pandemi döneminde çektik hazırladık. Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformuna sattık" dedi.
'BİZ ONLARDAN ÖNCE ÇEKTİK'
TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterine benzer bir rolü üstlendiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
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