Nusaybin Sınır Kapısında Bayrak Saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.