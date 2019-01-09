O Ayaklar Artık Ölümsüz: Ronaldinho Brezilya'da Bir Müzeye Ayak İzlerini Bıraktı
52 dakika önce
Brezilya futbolunun yaşayan en önemli isimlerinden Ronaldinho, ayak izlerini Rio de Janeiro'daki Maracana stadyumunda bulunan bir müzeye bıraktı.
Brezilya
futbolunun yaşayan en önemli isimlerinden Ronaldinho
, ayak izlerini Rio de Janeiro'daki Maracana stadyumunda bulunan bir müzeye bıraktı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:13
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak