Son Dakika Haberleri: O Ayaklar Artık Ölümsüz: Ronaldinho Brezilya'da Bir Müzeye Ayak İzlerini Bıraktı

O Ayaklar Artık Ölümsüz: Ronaldinho Brezilya'da Bir Müzeye Ayak İzlerini Bıraktı

52 dakika önce

Brezilya futbolunun yaşayan en önemli isimlerinden Ronaldinho, ayak izlerini Rio de Janeiro'daki Maracana stadyumunda bulunan bir müzeye bıraktı.

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Brezilya futbolunun yaşayan en önemli isimlerinden Ronaldinho, ayak izlerini Rio de Janeiro'daki Maracana stadyumunda bulunan bir müzeye bıraktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:13 

Brezilya, Ronaldinho, Dünya
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