O iddialara Can Yaman'dan cevap!

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.



Görüntülerde çok sayıda hayranının Yaman ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman'ın bu görüntüleri için 'reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş' yorumunda bulundu..



Ünlü oyuncu İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini ise şu sözlerle açıkladı; Bu arada İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay… Erkenci Kuş şu anda burada YouTube'dan alt-yazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur.