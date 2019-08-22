Son Dakika Haberleri: O iddialara Can Yaman'dan cevap!
Son Dakika Magazin Haber

O iddialara Can Yaman'dan cevap!

1 saat önce

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

O iddialara Can Yaman'dan cevap!, System.String[]

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.


Görüntülerde çok sayıda hayranının Yaman ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman'ın bu görüntüleri için 'reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş' yorumunda bulundu..


Ünlü oyuncu İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini ise şu sözlerle açıkladı; Bu arada İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay… Erkenci Kuş şu anda burada YouTube'dan alt-yazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur.

İtalya, Napoli, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım aşk yaşadıkları iddialarını yalanladı Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O iddialara Can Yaman'dan cevap!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]