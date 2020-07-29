O okulda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağdan koparak okulun bahçesine düşen kayalar temizleniyor, olayın tekrar yaşanmaması için yapılan bilimsel çalışma kapsamında çelik bariyer sistemi yapılıyor.

Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve İlkokulunda geçtiğimiz aylarda gerçekleşen olayın ardından Gümüşhane Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda İl Özel İdaresince ihale edilen iş devam ediyor.

Çelik tel ağ, kombine çelik ağ, yüksek enerji çözümleyici çelik bariyer, istinat duvarı, şev palyelendirmesi çalışmalarına başlayan yüklenici firma 50 takvim günü içerisinde projeyi tamamlayacak.

352 bin lira bedelle yapılan çalışmayla heyelanın gerçekleştiği alanda şev palyelendirilecek, yeni kaya düşmelerinin önüne geçilmesi için çelik ağ örülecek, yolun alt kısmına duvar yapılacak.

Öte yandan okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda toplam 166 öğrencinin bulunduğu okulda 25 Şubat günü büyük bir gürültüyle heyelan gerçekleşmiş, dağdan kopan devasa kayalar istinat duvarlarını yıkarak okul bahçesine düşmüş, köye ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma kapatmıştı. Ders saatinin sona ermiş olması olası faciayı önlemişti. - GÜMÜŞHANE