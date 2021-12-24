OBAYANA' MAX BENDO: DONDURMACIDA ÇALIŞMIYORUM, FİLMDE OYNUYORUM - Son Dakika

AKASYA Durağı dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'Dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo, bu iddiaların doğru olmadığını, Maraş dondurması konulu 'Külahıma Anlat' adlı sinema filminde rol aldığını söyledi.

'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı. Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Ben bir proje için Kahramanmaraş'ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum" dedi.

Öte yandan Max Bendo'nun da kadrosunda yer aldığı 'Külahıma Anlat' adlı sinema filminin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.