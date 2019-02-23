Son Dakika Haberleri: Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı

Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Afşin ilçesinde Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi silahla, 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada 5 adayın yarıştığı seçimlerde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odası'nın yeni başkanı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:08 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel
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