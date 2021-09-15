Ödemiş Belediyesi'nde stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika

Belediye bünyesinde stajını sürdüren öğrencilere yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenlendi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi'ne 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde iş yeri eğitimi için Ödemiş Belediyesi'nde staj yapan öğrenciler katıldı. Ödemiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kamil Sever ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sevda Aydın tarafından belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, meslek hastalıkları gibi konularda sunum eşliğinde bilgiler verildi. Eğitim sonunda test düzenlenerek öğrencilerin konuyla ilgili bilgileri ölçüldü. Başarılı olanlar için sertifika düzenlendi.