Ödemiş\'te Heyelan Kapanan Yol Açıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Ödemiş- Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesinde meydana gelen yağışların ardından oluşan heyelanın ardından yol kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çalışmayla kara yolunu yeniden trafiğe açtı.
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, heyelanın ardından yolun trafiğe kapandığını, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.
