Ödevini yapmayan 5 yaşındaki çocuğun elini ayağını bağlayan aile, 40 derecelik sıcaklıkta çocuğu ölüme terk etti

Hindistan'ın Delhi kentindeki Karawal Nagar bölgesinde bir aile 5 yaşındaki kızlarına ödevini yapmadığı gerekçesiyle, akılalmaz bir ceza verdi. Küçük çocuğun ellerini ve ayaklarını bağlayan aile, evin çatısına çıkararak 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın 2 Haziran'da yaşandığı belirtilirken, küçük çocuğa ait görüntüleri sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir evin çatısına bağlanmış bir kız çocuğunun videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Delhi Polisi, çocuğun kimliğini ve durumunu tespit etmek için mümkün olan tüm çabayı gösterdi. Çocuğun ailesi tespit edildi ve gerekli işlem başlatıldı" denildi.

AİLEYE YÖNELTİLECEK SUÇLAMALAR

Aileye, çocuğa saldırı, yaralama, fiziksel şiddet ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçlamaların yöneltilmesi bekleniyor.