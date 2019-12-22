ÖDP'nin adı "Sol Parti" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖDP'nin adı 'Sol Parti' oldu - Son Dakika

ÖDP'nin adı "Sol Parti" oldu

6 saat önce

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 8 Olağanüstü Kongresi'nde, partinin ismi "Sol Parti" olarak değiştirildi.

ÖDP'nin adı

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 8 Olağanüstü Kongresi'nde, partinin ismi "Sol Parti" olarak değiştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odasının Teoman Öztürk Salonu'nda yapılan kongre, saygı duruşu ve divan seçimiyle başladı. Kongrede, parti delegeleri ve genel merkez yöneticileri açılış konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından, partinin isminin "Sol Parti" olarak değiştirilmesi önerisi, delegeler tarafından kabul edildi.

Eski ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü olağanüstü kongrede sadece isim değişikliğine gidildiğini, yönetim seçiminin de haziran ayına doğru düzenlenecek kongrede yapılacağını bildirdi.

Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin kendilerini isim değişikliğine ittiğini ifade eden Taş, "Dünyanın ve Türkiye'nin sol bir programa ve çözüme ihtiyacı var. İsim değişikliğiyle başladık. Bundan sonraki süreçte programımızı da yenileyerek Türkiye'nin sol ihtiyacına yanıt vermek için kendimizi yeniliyoruz." dedi.

Türkiye, Ödp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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