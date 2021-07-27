Odunpazarı Halk Merkezleri atölye çalışmalarına başladı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenliyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen atölye çalışmaları, Gökmeydan Halk Merkezi'nde başladı. 7-12 yaş arası çocukların katıldığı atölye çalışmaları jimnastik, satranç ve drama olmak üzere üç branşta veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen atölye çalışmalarına yaş aralıklarına göre belirlenen 8 grup katılıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler, Gökmeydan Halk Merkezi'ne (0 222) 227 78 97 no'lu telefondan ulaşabilir. - ESKİŞEHİR