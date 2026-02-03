Öğrenciden Bayrak Hassasiyeti - Son Dakika
Öğrenciden Bayrak Hassasiyeti

Öğrenciden Bayrak Hassasiyeti
03.02.2026 19:31
Diyarbakır'da bir öğrenci, katlanmış Türk bayrağını düzelterek farkındalık yarattı.

Diyarbakır'da bir okulda farkındalık amaçlı yapılan çalışmada koridorda katlanmış olarak bırakılan Türk bayrağını fark ederek düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Sur ilçesindeki Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Mahsun Esmer ve sosyal bilgiler öğretmeni Serap Sarı, "Bayrak Sevgisi" temasıyla öğrenciler arasında farkındalığı arttırmak için bir çalışma yaptı.

Okul koridorunun merdivenindeki güvenlik filesinin üzerine Türk bayrağını katlanmış olarak bırakan öğretmenler, güvenlik kamerasından öğrencileri gözlemlemeye başladı.

Çalışmanın ilk dakikalarında sınıf defterini almak için koridora çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, katlanmış haldeki bayrağı fark ederek hemen düzeltti.

Temiz'in, Türk bayrağıyla alakalı hassasiyeti güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA

