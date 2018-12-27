Öğrencilerden Turşu ile Yardım
54 dakika önce
İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri kendi kurdukları turşuları satarak buradan elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışladı.
İSTEK Uluğbey
Anaokulu öğrencileri kendi kurdukları turşuları satarak buradan elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
'ne bağışladı.
Yaşları 4-6 arasında değişen İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri, mutfak etkinliği dersinde örnek bir çalışmaya imza attılar. Öğrenciler, düzenli olarak yaptıkları mutfak etkinliklerinde bu ay turşu kurmayı öğrendi. Kendi kurdukları turşuları öğretmenlerine ve ailelerine satan öğrenciler, elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:32 Kaynak: DHA
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