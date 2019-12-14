Öğrencilere jandarma anlatıldı - Son Dakika
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Öğrencilere jandarma anlatıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencilerine, 'Jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunur' konulu konferans verildi.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencilerine, 'Jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunur' konulu konferans verildi.


Emet İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından verilen eğitimde, jandarmanın tanıtılması görev şartları ve başvuru şartları ile ilgili genel bilgilendirme semineri yapıldığı, öğrencilere vatan sevgisi ve jandarmanın görevleri hakkında bilgiler verildiği açıklandı.


Öğrencilerle deneyimlerini de paylaşan Jandarma ekipleri öğrencilerin sorularını cevapladı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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