Öğrencilere yılbaşı hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere yılbaşı hediyesi - Son Dakika

Öğrencilere yılbaşı hediyesi

6 saat önce

DER ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) iş birliği ile Alaçam Pelitbükü Karacak ve Gümüşova İlkokulu öğrencilerine yeni yıl sürprizi yapıldı.

Öğrencilere yılbaşı hediyesi, System.String[]

PTT-DER ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) iş birliği ile Alaçam Pelitbükü Karacak ve Gümüşova İlkokulu öğrencilerine yeni yıl sürprizi yapıldı.


PTT-DER Genel Başkanı Onur Karagöl, dernek üyeleri ve OMÜ öğrencileri Alaçam Pelitbükü Karacak ve Gümüşova İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere yeni yıl hediyesi verdi. "Bir Dilek Tutun Geliyoruz" sloganı ile yola çıkan dernek, çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlarla çocukların yüzleri güldürüldü.


Alaçam kaymakamı Fikret Zamanı da ziyaret eden Dernek Başkanı Onur Karagöl, dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri derneğin yurt içi ve dışında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Zaman da derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini, bu tür faaliyetlerin birlik, bütünlük ve kaynaşma adına mutluluk verici olduğunu, özellikle faaliyetlere üniversite öğrencilerinin katılmasının gelecek adına umut verici olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gümüşova, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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