Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar - KASTAMONU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar - KASTAMONU - Son Dakika

Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar - KASTAMONU

6 saat önce

Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesinin öğrencileri, Çanakkale Savaşı'nda tüm öğrencileri cepheye gittiği için 4 yıl mezun vermeyen okullarının tarihiyle gurur duyuyor.

Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesinin öğrencileri, Çanakkale Savaşı'nda tüm öğrencileri cepheye gittiği için 4 yıl mezun vermeyen okullarının tarihiyle gurur duyuyor.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla açılan lise, 1963'ten sonra Abdurrahmanpaşa Lisesi ismiyle hizmet vermeye devam etti.

Çanakkale Savaşı'na 120 öğrencisi ve 6 öğretmeni katılan Abdurrahmanpaşa Lisesinde, bu öğrencilerin isimleri ile savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin bulunduğu köşe yer alıyor.

Lise Müdürü Birol Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin bugüne kadar 15 binin üzerinde mezun verdiğini söyledi.

Okulun ülkenin önemli kademelerinde görev yapan çok sayıda mezun verdiğini dile getiren Yılmaz, "Mazisi şan ve şereflerle dolu okulumuz, bugüne kadar bakan, milletvekili ve akademisyen başta olmak üzere ülkenin çeşitli kademelerinde yer alan çok sayıda mezun vermiştir." dedi.

"Okul kütüğü Genelkurmayın arşivleriyle eşleşiyor"

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kastamonu hiç işgal altına alınmamış olmasına rağmen 1914-1918'de okulumuz öğrencilerinin hepsi vatan savunması için cepheye koşmuştur. O dönem 6 öğretmenimizin de cepheye gittiği tespit edilmiştir. Bu konuda okul kütüğü ile Genelkurmay Başkanlığının arşivleri eşleşmektedir. Bu yıllar arasında arşivimizi incelediğimizde, hiç mezun vermediği tespit edilmiştir. Bu durum bizim için hem gurur verici hem de hüzünlüdür."

Şu anda okulun 511 öğrenci ve 37 öğretmenle eğitim öğretime devam ettiğini kaydeden Yılmaz, okulda büyük bir müze ile 30 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin yer aldığını dile getirdi.

"Bizler de onlar gibi fedakarlık yapmaya hazırız"

Öğrencilerden Muhammed İkbal ise okulunun tarihiyle gurur duyduğunu kaydederek, "Bu okulun öğrencileri, o tarihte mezun olduktan sonra ülkenin yönetiminde önemli yerlere geleceklerini bildikleri halde vatan için okullarını bırakıp seve seve cepheye koşup şehit olmuş. Bugün de ülkemiz bir ateş çemberi içinde. O ecdadın torunları olarak bizler de onlar gibi fedakarlık yapmaya hazırız." diye konuştu.

Işıl Beyza Bala da çok özel ve köklü bir lisede okuduklarının farkında olduklarını belirterek, "Bir dönem buranın öğrencileri cephede şehit düşmüş. Bu her okulun tarihinde olan bir durum değil. O nedenle biz çok farklı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar - KASTAMONU

Çanakkale, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:11:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencileri Çanakkale'de cepheye giden okullarının tarihiyle gurur duyuyorlar - KASTAMONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]