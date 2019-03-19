Öğrencileri Dinledi, İsteklerini Not Aldı

Her kesime ulaşmayı istediklerini söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, öğrencileri de ziyaret etmeyi unutmadı.

Her kesime ulaşmayı istediklerini söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, öğrencileri de ziyaret etmeyi unutmadı. Öğrencilerle sohbet eden Ulusoy, dilek, şikayet ve isteklerini sordu.



Avcılar'da her kesime seslenen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, öğrencileride ziyaret etmeyi unutmadı. Öğrencilerle sohbet eden Ulusoy, dilek, şikayet ve isteklerini sordu."Sizler ile siyaset konuşmaya değil, tanışmaya ve fikirlerinizi almaya geldim. Sizin düşünceleriniz benim için çok değerli, lütfen tümünü benimle paylaşın" dedi.



ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ İLETTİ



Öğrencilerin talepleri şu şekilde: Kütüphane, geri dönüşüm kutuları, okullara bakım. Spor kompleksi isteyen bir öğrenci, bisiklet yolu dileğini de dile getirdi. Futbol ve basketbol ile ilgili bir saha ve salon isteyen öğrenciler, Ulusoy'a bu isteklerini ilettiler. Okullara akıllı tahta isteği ricasını ekleyen öğrenciler bunun yanı sıra masaların da tadilata ihtiyacı olduğunu belirtti. Sinema salonu isteği olan birçok öğrenci oldu.



ÖĞRENCİLERİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AÇILIŞINA DAVET ETTİ



Taleplerden sonra konuşan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Buraya belediye hizmeti olarak size nasıl katkı sağlarız, onu anlamaya geldik. Birçok projemiz var ama en iyisi sizlerle konuşmak. Kültür ve Sanat Merkezi sözümüz zaten var. Birlikte açılışını yapacağız. Diğer projelerimizle de sizleri en güzel şekilde yarınlara hazırlamak istiyoruz" dedi. - İstanbul

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak

Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı

Azerbaycan Lideri Aliyev, Erdoğan'dan Kars ve Iğdır'ın MHP'ye Bırakılmasını İstemiş

Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek